Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'deki sağlık sisteminin Kovid-19 nedeniyle çökmesinden endişe duyuyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suheyr Zekkut, bölgenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi bir insani krizden geçtiğini ve sağlık sisteminin bu durum karşısında direnememesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunu AA muhabirine değerlendiren Zekkut, komitenin, Gazze'de İsrail ablukasının olumsuz yansımaları ve Kovid-19 salgını gölgesinde yaşanan insani durumu endişeyle izlediğini belirtti.

Zekkut, sağlık sektörünün İsrail ablukası ve Filistin içerisindeki bölünme nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını kaydederek, "ICRC'nin Gazze'deki harap olan sağlık sisteminin Kovid-19 sayılarının artması halinde uzun süre dayanamayacağı konusunda ciddi korkuları var." dedi.

- Sağlık sistemindeki sıkıntılar

Salgının başından bu yana Kovid-19'un Gazze halkı arasında yayılmasının korkutan bir senaryo olduğuna işaret eden Zekkut, salgın gölgesinde bölgedeki sağlık sisteminin hizmet verememesi tehlikesine karşı uyardı.

İsrail'in 14 yıldır uyguladığı abluka ve Filistinlilerin kendi içlerindeki anlaşmazlık yüzünden sağlık sisteminin yorgun olduğunu söyleyen Zekkut, yıllarca doktorların çok düşük maaşlarla çalıştığını bu sebeple Gazzelilerin yeterli tıbbi hizmet alamadığını vurguladı.

İşsizliğin, yoksulluğun ve insani krizin artmasının sağlık durumunu daha da karmaşık hale getirdiğini, Kovid-19 ile mücadelede sağlık sistemine büyük sorumluluklar düştüğünü aktaran Zekkut, Gazze Şeridi'nde salgınla mücadele için uluslararası düzeyde acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Zekkut, İsrail'in akaryakıt girişini engellemesi sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan ve hayatı felç eden elektrik kesintilerine de değindi.

Elektrik kesintilerinin, sokağa çıkma yasağı ve hava sıcaklıklarının arttığı döneme denk geldiği için halk tarafından salgından korunma önlemlerinin uygulanmasını zorlaştırdığını söyleyen Zekkut, "Nüfus yoğunluğu, saatlerce elektrik kesintisi ve özellikle mülteci kamplarındaki kapalı ve sıkışık evler düşünüldüğünde, halkın virüsten korunma talimatlarına uyması imkansız görünüyor." diye konuştu.

- Kovid-19 salgını sırasında şiddet olayları da arttı

Gazze halkının yaşadığı işsizlik ve yoksulluk sorununun koruyucu ekipman ve temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmasını zorlaştırdığını söyleyen Zekkut, şöyle devam etti:

"Salgın bütün ülkeler için zor olmuş olabilir ancak bu ülkelerde halk ihtiyaçlarını karşılayabilecek birikimlere sahipti. Gazze nüfusu ise yeterli mali kaynağa sahip değil. Gazze halkı, geçimini günlük işlerden karışılıyor. Sokağa çıkma yasağıyla beraber insanlar işlerini kaybederek, geçimlerini sağlayacak kaynaktan yoksun kaldı."

Ayrıca Gazze'de sokağa çıkma yasağının uzamasıyla beraber şiddet eylemlerinde de artış yaşanmasından endişe duyduklarını kaydeden Zekkut, sivil toplum kuruluşlarına göre, Filistin toplumunun içerisinde koronavirüs salgını dönemine rastlayan aylarda şiddet konusunda artış yaşandığını ifade etti.

Zekkut, ICRC'nin her zaman Gazze halkının yanında olacağını ifade ederek, uluslaraları topluma da elektrik krizinin bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.





