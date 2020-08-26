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Aktüel Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki sağlık sistemi, Kovid-19'la mücadele edemeyecek durumda
Aktüel

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki sağlık sistemi, Kovid-19'la mücadele edemeyecek durumda

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:56:18 -
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki sağlık sistemi, Kovid-19'la mücadele edemeyecek durumda

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sağlık sisteminin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edemeyecek durumda olduğunu bildirdi.

ICRC Gazze Ofisi Müdürü Ignacio Casares yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki sağlık sistemi, birkaç düzineden fazla Kovid-19 hastasıyla baş edemeyecektir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 hastalarının tedavisi için gerekli olan tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinde yeterli miktarda bulunmadığını aktaran Casares, Gazzelilerin büyük baskı altında olduklarını ve gergin hissettiklerini belirtti.

Casares, Gazze'de bu haftaya kadar karantina yöntemiyle virüsün yayılmasının engellendiğini ancak pazartesi günü karantina merkezleri dışında iki vaka tespit edilmesinin ardından durumun değişmeye başladığını kaydetti.

Gazzelilere virüsten korunma tedbirlerini çok ciddi uygulamaları çağrısında bulunan Casares, ICRC'nin, virüsle mücadelede Gazze halkının yanında yer alacağını vurguladı.

- Gazze'de ilk kez karantina merkezleri dışında virüs tespit edilmişti

Gazze'de ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede şimdiye kadar tespit edilen vakaların tamamının Mısır sınırındaki Refah ve İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları aracılığıyla yurt dışından gelen kişiler olduğunu belirtiyordu.

Salgın önlemleri kapsamında Gazze'ye giriş yapanlar sınır kapılarında kurulan merkezlerde 21 gün karantinada tutuluyor.

Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 133 vaka tespit edildi, 72 kişi de sağlığına kavuştu.


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