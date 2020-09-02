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Aktüel Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti
Aktüel

Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti

- Genel Sekreteri Muhammed Abu'nun görevinden istifa ettiği Demokratik Akım Partisi, dün meclisten güvenoyu alan Meşişi kabinesinin aleyhine oy kullanmıştı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:57:38 -
Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti

TUNUS (AA) - Tunus Parlamentosu'nun üçüncü büyük partisi Demokratik Akım Genel Sekreteri Muhammed Abu, "herhangi bir siyasi kariyer planlamadığı ve seçimlere katılmak istemediği" gerekçesiyle genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

217 sandalyeli Meclis'te 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi'nin Genel Sekreteri Abu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini ancak partinin yönetiminde kalmaya devam edeceğini" söyledi.

Abu, istifa gerekçesini ise "herhangi bir siyasi sorumluluk veya seçimlere dair bir arzusu kalmadığı" şeklinde açıkladı.

Tunus Meclisi'nde dün 14 saati aşkın devam eden oturumdaki oylamada, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Hişam Meşişi'nin kabinesi için 134 milletvekili hükümete lehte, 67 milletvekili aleyhte oy kullanmıştı.

Demokratik Akım ve Halk Hareketi'nin (16 milletvekili) içinde yer aldığı Demokratik Blok grubu Meşişi kabinesine ret oyu vermişti.

Meşişi, yeni kabinesinde siyasi partilerden ziyade teknokrat isimlere yer vermiş, yeni başbakanın bu tercihine siyasi partilerden itiraz gelmişti. Muhammed Abu, temmuz ortasında istifa eden İlyas Fahfah'ın kabinesinde Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus, Ekim 2019'daki genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden üçüncü kez yeni hükümet kurulma sürecini yaşamıştı.

Tunus'un temel döviz kaynağı turizm sektörü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ağır biçimde etkilendi ve Tunus Merkez Bankasının açıkladığı rakamlara göre, 20 Ağustos'a kadar ülkenin turizm gelirleri yüzde 60 düştü.

Kuzey Afrika'nın 11 milyon nüfusa sahip ülkesi Tunus'un, bu yıl sonunda uluslararası kredi kuruluşlarına 2,7 milyar dolar değerinde ödeme yapması gerekiyor.




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