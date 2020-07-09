  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunus Dışişleri Bakanlığı: Devlet kurumlarını hedef alacak terör planı önlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 19:13:55 -
Tunus Dışişleri Bakanlığı: Devlet kurumlarını hedef alacak terör planı önlendi

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı, ülkede turizm sektörünü ve devlete ait bazı kurumları hedef alacak terör planının önlendiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamada, terörle mücadele biriminin düzenlediği operasyonla turizm sektörü ile bazı devlet kurumlarını hedef alacak terör planlarının boşa çıkarıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'a militan sağlayan sözde sorumlunun da başkent Tunus'ta yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan teröristin, yeni terör eylemleri planladığı ve DEAŞ'a destekçi sağladığı yönündeki itiraflarına yer verildi.

Tunus, Mayıs 2011'den bu yana zaman zaman terör eylemlerine sahne olurken, 2013'ten itibaren siyasetçiler, güvenlik güçleri ve askerlerin yanı sıra turistlerin hedef alındığı saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı