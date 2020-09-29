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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattık"
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattık"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:46:32 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattık"

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan iş dünyasının temsilcisi Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Görüşmede, kardeş Azerbaycan halkının yanında oldukları mesajını veren Hisarcıklıoğlu, "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattık. #AzerbeycanYalnızDeğildir." ifadesini kullandı.

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