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Ekonomi TMSF, Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF, Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

Muhammen bedeli 31 milyon lira olarak belirlenen Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri'nin İzmir'deki varlıklarının satışına yönelik ihale 26 Ocak 2021'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:10:36 -
TMSF, Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İzmir'deki 9 adet taşınmazı ile bu taşınmazlar üzerindeki tesislerini satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, 29 Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Tire ilçesindeki 9 adet taşınmaz ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan genç ahırı, sağmal ahırı, sağımhane, yem deposu, slaj ve gübre çukurları, idari binalardan oluşan tesisler ve bu tesislerde yer alan makine, ekipman, demirbaşlar, taşıtlar ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 31 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Ocak 2021, saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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