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Aktüel Tekirdağlı sporcular "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda kulaç atıp yelken açtılar
Aktüel

Tekirdağlı sporcular "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda kulaç atıp yelken açtılar

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:31:27 -
Tekirdağlı sporcular "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda kulaç atıp yelken açtılar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı yapıldı, yelkenciler gösteri sundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Rumeli İskelesi'ne yürüyüş düzenlendi. Ardından karate ve judo sporcuları gösteri yaptı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü erkek ve kadın sporcularının katıldığı yüzme yarışından sonra yelkenciler denizde gösteri yaparak protokolü selamladı.

Yüzme yarışında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

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