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Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 19 can kaybı
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 19 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:29:08 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 19 can kaybı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 5 bin 87'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 19 kişi daha yaşamını yitirdi, 474 yeni vaka tespit edildi, 500 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 87'ye, vaka sayısı ise 340 bin 89'a çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 326 bin 339 olduğu açıklandı.

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