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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:12:00 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 325'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 671 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 325'e, vaka sayısı da 240 bin 474'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşan kişi sayısının da 183 bin 48 olduğu aktarıldı.

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