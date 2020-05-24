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Ekonomi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna atama

Kurumun başkanlığına Türker Gürsoy getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:11:56 -
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna atama

ANKARA (AA) - Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına Türker Gürsoy atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen söz konusu kurumun başkan ve üyeleri belli oldu.

Buna göre, kurumun başkanlığına Türker Gürsoy, ikinci başkanlığına Ali Ersoy, üyeliklerine ise Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi.


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