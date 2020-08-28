  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu
Aktüel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:07:49 -
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Tel Abyad Mahalli Meclisi'nde, meclis başkanı ve üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İlçeye yapılan yatırımlar, insani yardımlar, eğitim, tarım ve ticaret hayatına dair konuları değerlendiren Vali Erin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, en büyük önceliklerinin huzurun hakim olduğu, herkesin hak ve hukukunun korunduğu, kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayan bir yer oluşturmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin destekleriyle başta tarım ve hayvancılığın ekonomik olarak hareketlendiği bölgede kimsenin başına buyruk çalışamayacağını vurgulayan Erin, bölge halkını temsil eden mahalli meclisin ve burada alınan kararların önemine işaret etti.

Erin, bölgenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kamu otoritesinin oluşması, halka hizmet veren kamu kuruluşlarının sistemli şekilde faaliyet gösterebilmesi için her türlü destek ve danışmanlık hizmetini verdiklerini hatırlattı.

Toplantı çıkışında Tel Abyadlı çocuklarla karşılaşan Vali Erin, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Turkcell mağazalarında hediye yağmuru
Teknoloji

Turkcell mağazalarında hediye yağmuru

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, müşterilerine teşekkür amacıyla 28-29 Ağustos tarihleri arasında mağazalarında bol ödüllü bir oyun ..
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı