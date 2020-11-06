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Ekonomi Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye idari para cezası
Ekonomi

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye idari para cezası

Rekabet Kurulu, Antalya Limanı'nı işleten şirkete 12 milyon 145 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:28:35 -
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye idari para cezası

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye konteyner elleçleme hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanarak aşırı fiyat uygulaması yaptığının tespiti üzerine idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin yükleme ve tahliye hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması" maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada nihai karar açıklandı.

Şirketin bu pazardaki aşırı fiyatlama uygulamaları ile söz konusu maddeyi ihlal ettiği sonucuna varıldı. Bu nedenle Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 12 milyon 145 bin 321,40 lira idari para cezası verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

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