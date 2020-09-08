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Aktüel Mısırlılar, Senato seçiminin ikinci turu için sandık başında
Aktüel

Mısırlılar, Senato seçiminin ikinci turu için sandık başında

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:18:40 -
Mısırlılar, Senato seçiminin ikinci turu için sandık başında

İSTANBUL (AA) - Mısır'da kurulması bir yıldan uzun süre önce Anayasa değişikliği ile kararlaştırılan Senato üyeleri seçiminin ikinci turu için halk sandık başına gitti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mısır Meclisinin alt kanadı olan 300 üyeli Senato'nun 26 üyesinin belirlenmesi için 14 ilde oy kullanma işlemi başladı.

Yarın da devam edecek olan oy kullanma işlemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Ulusal Seçim Kurulunun verdiği rakamlara göre ülkede 63 milyon seçmen bulunuyor. Seçimde 26 koltuk için 52 aday bireysel sistemde yarışacak.

İkinci tur seçimleri için yurt dışındaki Mısırlılar, 6 ve 7 Eylül'de oy kullanmıştı.

Seçimlerin birinci turu, 11-12 Ağustos'ta 13 ilde gerçekleştirilmiş ve senato üyelerinin 74'ü seçilmişti.

- Anayasa değişikliği referandumu

Mısır'da 23 Nisan 2019'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan Anayasa değişikliğiyle Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere göre, Senato, 1980-2012 yıllarında faaliyet gösteren ve 2014'te siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tamamen kaldırılan Şura Meclisi ile benzerlik gösteriyor.

Senato, 200'ü seçimle belirlenen, 100'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen olmak üzere toplam 300 üyeden oluşacak.

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