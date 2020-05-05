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Ekonomi

Mısır'da devlet gelirlerini artırmak için yeni vergi ve harç önergesine onay

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:15:45 -
Mısır'da devlet gelirlerini artırmak için yeni vergi ve harç önergesine onay

KAHİRE (AA) - Mısır parlamentosu, devlet gelirlerini artırmak amacıyla yeni vergi ve harç önergesini onayladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, parlamento daha önceki oturumlarda kabul edilmeyen, benzin ve mazot üreticilerine vergi uygulanması yönündeki önergeye onay verdi. Söz konusu verginin tüketicilere yansımayacağı belirtildi.

Harç artışları, noter hizmetleri, gümrüksüz satışlar, otel ve tatil köylerindeki eğlence etkinliklerini de kapsıyor.

Parlamento ayrıca, yerel ve yabancı sporcuların transfer sözleşmelerinin yanı sıra yine yerli ve yabancı teknik direktör sözleşmelerinin değerinin yüzde 3'ü oranında vergi uygulanması yönündeki yasa tasarısını da onayladı.

Spor hizmeti veren şirketlerin, işletme ruhsatı alacakları veya yenileyecekleri zaman sermayelerinin yüzde 0,5'i oranında bir ödeme yapmaları kararı verildi.

Ayrıca ham tütüne vergi uygulanması kararı alan hükümet, mobil cihazlar ve aksesuarlar için değerlerinin yüzde 5'i, şirket ve kurumlara internet faturalarının yüzde 2,5'i oranında yeni vergi uygulamaları getirdi.

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