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Aktüel

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:52:16 -
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da, Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, Türkiye aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Haroutian hakkında yapılan şikayeti değerlendiren Başsavcılık, sunucuyu mahkemeye sevk etti.

Haroutian'ın, yargılanmasına 8 Ekim'de başlanacağı ifade edildi.

- Ermeni asıllı sunucunun sözleri tepkiye yol açmıştı

Ermeni asıllı Der Haroutian, geçen ay canlı yayın sırasında, konuğu eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından, televizyon kanalının başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve Trablusşam kentinde gösteriler düzenlenmişti.

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil de söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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