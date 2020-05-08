Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullar 28 Mayıs'ta açılıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 aydır ara verilen yüz yüze eğitim, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden başlıyor.

Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarık Meczub, başkent Beyrut'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılını, 28 Mayıs'tan temmuz ayının sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Bu sürede ilk ve ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime devam edeceğini belirten Meczub, 9'uncu sınıf ve üzerindekiler için ise eğitim kurumlarının 28 Mayıs'ta açılacağını kaydetti.

Üniversite ve meslek liselerinin haftalık ders programlarını 6 güne çıkarabileceklerine vurgu yapan Lübnanlı Bakan, liselere giriş sınavını da her türlü sağlık önlemi alındıktan sonra 15 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Okulların açılmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'yle iş birliği içerisinde salgına karşı gerekli önlemleri alacaklarını ve psikolojik destek sunacaklarını belirten Meczub, yaz tatilinin 2 ay süreceğini, gelecek yıl eğitim döneminin ise 1 Ekim'den itibaren başlatılacağını aktardı.

- Lübnan'da camiler cuma namazı için kapılarını açtı

Lübnan İçişleri Bakanlığı da önceki gün, Kovid-19 nedeniyle cami ve kiliselerde ara verilen cuma namazı ile pazar ayinlerine izin verileceğini açıklamıştı.

Bakanlığın, ibadethanelerin yüzde 30 doluluk oranını geçmemesi ve sağlık tedbirlerine uyulması yönündeki uyarıları doğrultusunda bugün uzun süre sonra Lübnan camilerinde cuma namazı kılındı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 796, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 26'ya çıktığını açıkladı.