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Aktüel Lübnan'da hükümeti kurma çalışmaları yeniden başlıyor
Aktüel

Lübnan'da hükümeti kurma çalışmaları yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:16:47 -
Lübnan'da hükümeti kurma çalışmaları yeniden başlıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan hükümeti kurma çalışmaları 15 Ekim'de yeniden başlayacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi belirlemek üzere 15 Ekim Perşembe günü istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Yeni hükümeti kurma çalışmalarına yönelik görüşmelerin başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu istişarelerin parlamentodaki siyasi partilerin liderleri ve bağımsız milletvekilleriyle yapılacağı ifade edildi.

- Mustafa Edib hükümeti kurulamamıştı

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu patlamanın ardından Lübnan'daki mevcut durumdan istifade etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda, 31 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

Edib, 26 Eylül'de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat yok artık." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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