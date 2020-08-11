  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan resmi ajansı: İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası kullandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:53:07 -
Lübnan resmi ajansı: İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası kullandı

BEYRUT (AA) - İsrail güçlerinin, Lübnan sınır hattını bir süreliğine ihlal ettiği, çekilirken ise çalılık alana fosfor bombası atarak yangın çıkardığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait 3 tank, ülkenin güneyinde sınır hattını ihlal etti.

Tanklardan biri kısa süre içinde geri çekilirken, diğerleri bir süre daha Lübnan tarafında kaldı. Haberde "İsrail güçlerinin iki tankın geri çekilmesi sırasında bölgedeki çalıları ateşe vermek için fosfor bombası attığı" kaydedildi.

Haberde yangının neden olduğu hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat, İsrail tarafından tekrarlanan ihlallere maruz kalıyor. Lübnan-İsrail sınırında hava, kara ve deniz ihlalleri nedeniyle son aylarda gerginlik arttı.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler
Gündem

FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan sözde yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da erkek yarışmacılar kadın..
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı
Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, ve..
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı