Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki

İSTANBUL (AA) - Libya hükümeti, işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen Ömer Muhtar ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bir şarkının klibinde bir araya getirilmesine tepki gösterdi.

Libya hükümetinde yer alan Kültür Komitesi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriyeli şarkıcı Asala Nasri'nin, şehit Şeyh Ömer Muhtar ile Sisi arasında bağlantı kurmaya çalışma girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Bu davranışın tüm Libyalılar ve onurlu Arap ulusu için bir hakaret olduğu belirtilen açıklamada, komitenin, yerel ve uluslararası mahkemeler ile sanatçılar sendikasına Nasri hakkında şikayette bulunacağı aktarıldı.

- Sosyal medyadaki tepkiler

Öte yandan birçok Arap aktivist, Ömer Muhtar ile Sisi arasında karşılaştırma yapılmasını kınadı ve şarkıya tepki gösterdi.

Libyalı aktivist Ali el-Ganayi, bu benzetmenin kabul edilemeyeceğini belirtirken, gazeteci El-Muhtar el-Gamid ise Suriyeli şarkıcının bu karşılaştırmasını alakasız bulduğunu ifade etti.

Başka bir aktivist de "Asala'nın şarkısında insanın değerini ve onurunu yüceltmesi güzel bir durum ancak politikanın sanata dahil olması durumunda, iş politik bir pazarlamaya dönüşür." ifadesini kullandı.

- Asala'nın tartışmalı klibi

Mısır'da yaşayan Suriyeli şarkıcı Asala Nasri'nin "sevgi ve barış" isimli şarkısına ait 3 Temmuz'da yayınladığı klip, siyasi mesajlar taşıdığı için tartışmalara neden oldu.

Klipte, ABD'nin 16. Başkanı, döneminde ülkesindeki iç savaşı sona erdiren Abraham Lincoln, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdulaziz Al Suud ve Birleşik Arap Emirliklerin kurucusu ve ilk devlet başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan gibi bazı siyasi isimler ve sanatçıların görüntüleri yer alıyor.

Ancak klipte şarkının "Başından beri mücadele ediyorum, sonuna kadar da edeceğim" sözlerine denk gelen bölümünde Sisi ve Muhtar'ın görüntülerinin yer alması pek çok kişi tarafından "üstü kapalı siyasi bir mesaj" şeklinde değerlendirildi.