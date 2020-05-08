Libya hükümeti: Operasyonlarımızda sivil noktaları hedef almıyoruz

ANKARA (AA) - Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yönelik operasyonların sürdüğünü, harekât sırasında sivil noktaların hedef alınmadığını açıkladı.

Libya hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü başta olmak üzere birçok bölgede ordunun operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, üsse yapılan operasyonla "paralı askerler ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bizler operasyonlarımızda bir şehri veya sivil noktaları hedef almıyoruz. Bilakis bizim hedefimiz tüm şehirlerimizin ve bölgelerimizin tehditten uzak şekilde güvenlik ve huzur içinde yaşaması."

Libya hükümeti, operasyonlarının, "Libyalıların demokratik ve sivil devlet arzularını hüsrana uğratan vesayetçi askeri projenin sona erdirilmesi yolunda, yalnızca saldırgan güçler ve onların paralı askerlerine karşı olduğunu" vurguladı.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda Hafter milislerinin işgalindeki üsse yönelik operasyon başlatmış ancak daha sonra operasyona ara vererek üssün kuşatılmış durumda kalacağını bildirmişti.