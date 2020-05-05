Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Gannuşi ile bölgesel meseleleri görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri ve Gannuşi iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık konularını da içeren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Libya, Fas, Tunus, Cezayir ve Moritanya tarafından oluşturulan Mağrib Ülkeleri kurumlarının daha etkin hale getirilmesi konusunun da değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan Tunus Nahda Hareketi de Gannuşi'nin telefon görüşmeleri konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada Parlamento Başkanı Gannuşi’nin Libya, Fas, Cezayir ve Moritanyalı mevkidaşlarıyla görüştüğü duyuruldu.

Gannuşi'nin parlamento başkanlarının ramazan ayını tebrik ettiği ve Mağrib Ülkeleri Birliği kurumlarının etkinleştirilmesi konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Mağrib Ülkeleri Birliği Libya, Tunus, Cezayir ve Moritanya tarafından 1989 yılında kurulmuştu. Etkin bir faaliyet gösteremeyen birlik ülkelerinin liderleri 1994 yılından bu yana zirve gerçekleştiremedi.