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Aktüel Kushner ile görüşen Katar Emiri, Filistin meselesine adil çözüm vurgusu yaptı
Aktüel

Kushner ile görüşen Katar Emiri, Filistin meselesine adil çözüm vurgusu yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:47:49 -
Kushner ile görüşen Katar Emiri, Filistin meselesine adil çözüm vurgusu yaptı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in ziyaretinde, Filistin meselesine adil bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani, Kushner ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, ABD ile Katar arasındaki "stratejik ilişkinin yanı sıra Orta Doğu barış süreci" ele alındı.

Katar'ın yönetim ve halk olarak İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumuna değinen Katar Emiri, Filistin meselesinin uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne dayalı iki devletli çözüm esas alınarak adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ise anlaşmanın açıklanmasının ardından 26 Ağustos'ta Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Ürdün'e gitmişti. Kral Abdullah ile Amman’da bir araya gelen Kushner, ardından İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Kushner'in Orta Doğu turunun hedefinin, İsrail'le normalleşme anlaşması yapan BAE'nin ardından diğer Arap ülkelerini de aynı adımı atmaya ikna etmek olduğu belirtiliyor.

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