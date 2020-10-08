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Ekonomi Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi
Ekonomi

Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki tatil merkezinde, sonbahar rezervasyonları işletmecilerin yüzlerini güldürüyor - ÇUKTOB Başkan Yardımcısı Mustafa Kale: - "Ukrayna, Rusya ve Almanya'dan turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sezon boyunca olmazsa olmaz dediğimiz ödemelerimizi yaptık. Bu dönemde istihdam sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Sezon ekim ayı sonuna kadar sürecek. Rezervasyonlarımız devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:05:14 -
Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, sonbahar aylarındaki turizm hareketliliği sektör temsilcilerini sevindiriyor.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, AA muhabirine, Kızkalesi'nin altın kumu, eşsiz denizi ve tarihi dokusuyla sezon boyunca en çok tercih edilen turizm bölgelerinden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Kızkalesi'nin yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırladığını vurgulayan Kale, "Dünyanın en güzel plajlarından birinin olduğu, doğanın, denizin ve tarihin iç içe yer aldığı Kızkalesi'nin, denizi, güneşi, mavi bayraklı plajı ve güzel tesisleriyle sezona başlamıştık. Tesislerimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 kuralı harfiyen uyguladık. Allah'a şükür tesislerimizde şu ana kadar bir vaka olmadan sezonun sonuna geldik." diye konuştu.

Kale, otellerin sezona yüzde 20 indirim yaparak giriş yaptığını belirterek, Kovid-19'a rağmen alınan tedbirlerle bölgedeki turizm hareketliliğinin sektör temsilcilerini sevindirdiğini aktardı.

Bölgedeki tesislerin hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Kale, şöyle konuştu:

"Şu an bölgemizde birçok ülkeden turist var. Ukrayna, Rusya ve Almanya'dan turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sezon boyunca olmazsa olmaz dediğimiz ödemelerimizi yaptık. Bu dönemde istihdam sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Sezon ekim ayı sonuna kadar sürecek. Rezervasyonlarımız devam ediyor."

- "Son zamanlarda yurt dışı rezervasyonlarımız arttı"

Otel işletmecisi Mehmet Seyran da sezon boyunca bölgeye gelen tatilcilerin hem denizin tadını çıkardığını hem de güzel havada çevredeki tarihi ve turistik alanları gezme imkanı bulduğunu anlattı.

Kızkalesi'nde tatil yapmak isteyenler için maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına önem verdiklerine dikkati çeken Seyran, şunları kaydetti:

"Devletimizin bize uygun gördüğü şekilde Kovid-19 tedbirlerimizi alarak misafirlerimizi ağırladık. Bizim en büyük şanslarımızdan birisi; bulunduğumuz bölge doğa harikası bir yer. Yılın 300 günü denize girme imkanı var. Tesislerimizde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Hala denize girme imkanı sürüyor. Son zamanlarda yurt dışı rezervasyonlarımız arttı. Bu ay itibarıyla Rusya'dan gelecek misafirlerimizi bekliyoruz."

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