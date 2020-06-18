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Aktüel

Kerkük'te son 24 saatte aynı hastanede 5 doktor Kovid-19'a yakalandı

- Doktorların çalıştığı hastanedeki diğer sağlık personeline de test yapıldı, sonuca göre hastane bir süre kapatılabilir

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:34:13 -
Kerkük'te son 24 saatte aynı hastanede 5 doktor Kovid-19'a yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak’'ın Kerkük kentinde son 24 saatte aynı hastanede çalışan 5 doktora yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu açıklandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te çeşitli dallarda uzmanlık yapan 5 doktorun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Doktorların Kerkük'teki Azadi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıkları aktarıldı.

Testleri pozitif çıkan doktorların karantinaya alındığı, hastanedeki diğer sağlık çalışanlarına da test yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, test sonuçlarına göre hastanenin bir süreliğine kapatılıp kapatılmamasına karar verileceği ifade edildi.

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