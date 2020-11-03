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Aktüel Kerkük'te DEAŞ'a muhbirlik yapan kişi yakalandı
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ'a muhbirlik yapan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:41:07 -
Kerkük'te DEAŞ'a muhbirlik yapan kişi yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensuplarına muhbirlik yapan bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Rıyad kasabası yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda bir DEAŞ muhbirinin yakalandığını söyledi.

Nuri, suçunu itiraf eden kişinin, muhbirliğin yanı sıra terör örgütüne lojistik destek sağladığını ve kırsal bölgede gizlenmelerine yardımcı olduğunu aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.


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