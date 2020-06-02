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Ekonomi

Kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:00:45 -
Kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017344 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013495 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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