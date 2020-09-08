Katar'dan Gazze'de Kovid-19'dan etkilenen 170 bin aileye nakdi yardım

GAZZE (AA) - Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen 170 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtımına başladı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen ilk etapta 100 bin daha sonra 70 bin Filistinli aileye yardım dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım dağıtımının Kovid-19 dikkate alınarak gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Gazze'de yaşayan Filistinli aileler, kendilerine gönderilen 100 dolarlık yardımı banka ve diğer teslim noktalarından alabiliyor.

- Gazze'de 118 yeni vaka görüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 118 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1269'a çıktığı bildirildi.

Toplam can kaybının 9 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 89 olduğu kaydedildi.