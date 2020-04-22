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Katar'da Kovid-19 nedeniyle bazı mahkumlar hakkında af kararı

2020-04-22 17:06:50 -
Katar'da Kovid-19 nedeniyle bazı mahkumlar hakkında af kararı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı mahkumlar hakkında af kararı çıkardı.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in bazı mahkumlar için af kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, salgın nedeniyle ülkede yaşanan mevcut şartların gölgesinde insani ve sağlık koşulları göz önüne alınarak verildiği aktarıldı.

Emirlik affıyla serbest bırakılan mahkumların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

- Kovid-19 kaynaklı 1 can kaybı daha

Bu arada ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 55 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkeğin bugün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede 608 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 7 bin 141'e çıktığı kaydedilen açıklamada, virüse yakalanan hastalardan 689'unun iyileştiği aktarıldı.

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