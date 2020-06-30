İzmir'de aranan hükümlü yakalandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'ndeki kırsal alanda denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmaya çalıştıktan sonra yakalanan E.E'nin (31) kimlik bilgilerini sorguladı.
İncelemede, bu kişinin çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.
Adliyeye sevk edilen E.E, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.