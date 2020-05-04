  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail’de alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:53:38 -
İsrail’de alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor

KUDÜS (AA) - İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs Perşembe günü açılmasına karar verildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin atılacak adımları açıkladı.

Netanyahu, zorunlu nedenler dışında İsraillilerin evlerinden 100 metreden fazla uzaklaşma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs'ta, kreşlerin ise 10 Mayıs Pazar günü açılacağını dile getiren Netanyahu, Kovid-19 ile mücadeledeki iyileşmenin devam etmesi durumunda, 14 Haziran’da her türlü toplantının serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 nedeniyle 234 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 bin 237 oldu.

İsrail’de dün, 1. ve 2. sınıfların yanı sıra 11. ve 12. sınıflarda eğitime başlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı