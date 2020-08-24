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Aktüel İsrail ile BAE sağlıkta iş birliği konusunda anlaştı
Aktüel

İsrail ile BAE sağlıkta iş birliği konusunda anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:44:52 -
İsrail ile BAE sağlıkta iş birliği konusunda anlaştı

KUDÜS (AA) - İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağlık alanında iş birliği için anlaştığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, BAE'li mevkidaşı Abdurrahman bin Muhammed el-Uveys ile telefonda görüştü.

İki bakanın İsrail ile BAE arasında sağlık sektöründe iş birliği yapılması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi halinde iki ülke arasında öğrenci değişim programının hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edildi.

BAE resmi ajansı WAM'dan yapılan açıklamada ise iki bakanın ilaç, medikal araştırma ve Kovid-19 ile mücadele konusunda iş birliğini ele aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.


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