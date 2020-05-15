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İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:46:47 -
İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan bir balıkçıyı yaraladı.

Tarım Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı "Gazze'deki Balıkçılara Yönelik İhlallerin Belgelenmesi" isimli Facebook sayfasına göre, İsrail deniz kuvvetleri, Gazze sahilinin kuzeyindeki El-Vaha bölgesinde avlanan Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ateş açtı.

Saldırıda balıkçı Ahmed Ebu Amira'nın (26) gerçek mermiyle başından vurularak yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Filistinli balıkçılara, izin verilen mesafede avlanmalarına rağmen kasten ateş açtığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz yaralının durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Gazze'deki yetkililer, İsrail deniz kuvvetlerinin sık sık bölgedeki balıkçıların teknelerine ateş açtığını, balıkçıları yaraladığını, gözaltına aldığını veya teknelerine el koyduğunu ifade ediyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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