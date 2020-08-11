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Aktüel

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:06:25 -
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 katlı bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Bina sahibi Vail et-Tahhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, ailesi ve kardeşlerinin ailelerinden oluşan 25 kişinin yaşadığı Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi'ndeki 3 katlı binayı yıktığını belirtti.

Tahhan, 1993’te inşa ettikleri bina için bugüne kadar defalarca ceza ödediklerini, mühendisler ile avukatlar aracılığıyla ruhsat almaya çalıştıklarını ancak hiçbir sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.

Evlerinden birkaç parça eşyayı ancak alabildiklerini ifade eden Tahhan, evsiz oldukları için enkazın üzerine kuracakları çadırlarda kalacaklarını söyledi.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020’nin başından bu yana Doğu Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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