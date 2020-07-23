İslami Cihad Hareketi'yle Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail'in "ilhak" planını görüştü

GAZZE (AA) - Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planıyla mücadeleyi görüştü.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ziyad en-Nehale, FHKC'nin Lübnan sorumlusu Mervan Abdulal ve beraberindeki heyetle Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in ilhak planı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

Filistin davasına yönelik tasfiye planlarıyla mücadelede çabaların birleştirilmesinin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, Filistin halkının İsrail ile mücadelesinin sadece tasfiye planlarını boşa çıkarmakla sınırlı olmadığı, Filistin'i kurtarmak için silahlı direniş başta olmak üzere her türlü direnişi devam ettirmesi gerektiği kaydedildi.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.