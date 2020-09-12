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Aktüel İran, Trump'ın "idam etmeyin" çağrısında bulunduğu güreşçiyi idam etti
Aktüel

İran, Trump'ın "idam etmeyin" çağrısında bulunduğu güreşçiyi idam etti

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:42:34 -
İran, Trump'ın "idam etmeyin" çağrısında bulunduğu güreşçiyi idam etti

ANKARA (AA) - İran'da 2018 yılındaki protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen ancak ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından cezanın uygulanmaması yönünde çağrı yapılan İranlı güreşçi Nevid Efkari (27) idam edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Efkari'nin hakkında verilen idam cezası sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Şiraz Adilabad Cezaevi'nde infaz edildi.

Ülkede Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2018 Eylül'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Efkari'nin kardeşleri Vahid'e 54, Habib'e de 24 yıl hapis cezası verildi.

Efkari'nin protestolar sırasında devlet su işlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Turkman'ı bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği görüntüler geçen hafta devlet televizyonunda yayınlanmış ancak Efkari'nin idamına karşı çıkanlar itirafların işkence altında alındığını iddia etmişti.

Nevid Efkari, İran'da en popüler spor dallarından biri sayılan güreşte ulusal düzeyde şampiyonluklar elde etmişti. İranlı sporcunun idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası spor camiası ve insan hakları kuruluşları İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Çağrıların artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump da Efkari'nin idam edilmemesi için Tahran yönetimine geçen hafta Twitter üzerinden mesaj göndermişti.

Trump mesajında, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Nevid Efkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Efkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." ifadesine yer vermişti.





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