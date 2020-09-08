İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Daha yüksek oranda vergi adaleti sağlamalıyız"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki vergi sisteminde daha adil bir yapı sağlanması için reforma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkedeki vergi sistemindeki ve otomobil fiyatlarındaki dizginlenemeyen dalgalanmayı değerlendirdi.

Vergi sisteminde daha adil bir yapının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, bu konuda elektronik devlet (e-devlet) mekanizmalarından faydalanarak düzenlemeler yapılmasını istedi.

Ruhani, "Vergilendirme sisteminde etkili sistemler ve doğru terminaller oluşturarak, daha yüksek oranda vergi adaleti sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Otomobil fiyatlarındaki artışın engellenmesi talimatını verdi

Otomobil fiyatlarındaki artışa ilişkin ise Ruhani, "Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, doğru ve hızlı politikayla otomobil piyasasına sakinlik kazandırmalı ve aracılar ile spekülatörlerin piyasayı bozmasına engel olmalıdır." diyerek ilgili bakanlığa talimat verdiğini belirtti.

Ruhani, hükümetin, dış faktörlerin etkisi altındaki mal ve hizmet piyasalarındaki dalgalanmaları halkın yaşamını etkilememesi için izlemeye ve yönetmeye çalıştığını söyledi.

İran Vergi Dairesi Başkanı Omid Ali Parsa, haziran ayında yaptığı bir konuşmada, ülkede 45 trilyon tümenlik (yaklaşık 2 milyar dolar) kaçak vergi hacminin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtmiş ve yakında kurulacak e-devlet mekanizmanlarıyla bunun önüne geçmeye çalışacaklarını açıklamıştı.









