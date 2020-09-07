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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, yıllardır İran rejimini yıkmanın peşinde"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, yıllardır İran rejimini yıkmanın peşinde"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:18:39 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, yıllardır İran rejimini yıkmanın peşinde"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yıllardır İran rejimini yıkmanın peşinde olduğunu ve Donald Trump'ın "hesap hatası yaparak ülkeyi 3 ay içinde yıkabileceğini zannettiğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslar için Tahran'da bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i kabul eden Ruhani, ABD yaptırımlarını eleştirdi.

- "ABD'liler yaptırım ve baskılarla hedeflerine ulaşamazlar"

ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkarak ve 2231(2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ederek 2,5 yıldır İran'ı çökertmek için yaptırım uyguladığını savunan Ruhani, devletlerarası ilişkilerde uluslararası sözleşmeler ve BMGK kararlarının kriter olabileceğini ifade etti.

İran'ın uluslararası sözleşmelere ve çok yönlü anlaşmalara bağlı kalmaya devam edeceğini dile getiren Ruhani, "ABD, yıllardır İran rejimini yıkmanın peşinde. Sayın Trump, bu konuda hesap hatası yaptı. Baskılar ve ekonomik savaşla İran rejimini 3 ay içinde yıkacağını zannetti. ABD, yanlışından döner, kanunsuz adımlarını telafi eder ve nükleer anlaşmaya dönerse yol onun için açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'lilerin "yaptırım ve baskılarla hedeflerine ulaşamayacaklarını anladığını" ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Dost ve özgür ülkelerden beklentimiz, ABD'nin son yıllardaki yasa dışı adımlarına karşı sessiz kalmamalarıdır. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı bir süreçte Avrupa ülkelerinden ABD'nin ilaç ithalatını dahi engelleyen ekonomik terörizmine karşı pratik ve hızlı adımlar atmalarını bekledik. İsviçre'nin kurduğu mali kanalın daha aktif hale gelmesini ve daha etkin rol oynamalarını bekliyorduk."

İsviçreli Bakan Cassis de ABD yaptırımlarının etkisinin farkında olduklarını ve kurdukları mali kanalın bu sorunu bertaraf etmeyi amaçladığını söyledi.

Cassiz, temaslarında İranlı yetkililerle yararlı görüşmeler gerçekleştirdiğini bunun birçok alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir temel oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 5 Eylül Cumartesi günü İsfahan kentine gelen Cassis, dün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bugün de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.


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