  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta yaklaşık 4 bin iç göçmen evlerine döndü
Aktüel

Irak'ta yaklaşık 4 bin iç göçmen evlerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:26:57 -
Irak'ta yaklaşık 4 bin iç göçmen evlerine döndü

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden olan yaklaşık 4 bin iç göçmenin evlerine döndüğü bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Musul kentinin yakınındaki Hamam Alil, Ceda Ule ve Ceda Hamise göçmen kamplarından 3 bin 491 göçmenin Musul kent merkezindeki evlerine, Diyala kentinin El-Vend kampındaki 441 göçmenin de kentin Mikdadiye ilçesi, Celevla ve Sadiye nahiyelerindeki evlerine döndüğü kaydedildi.

Dönüşler, göçmenlerin evlerinin bulunduğu kent merkezi, ilçe ve nahiyelerdeki altyapı çalışmaları, yaşam koşullarının desteklenmesi ve temel hizmetlere ulaşımın kısmen sağlanmasının ardından başladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay