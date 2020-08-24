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Aktüel Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor
Aktüel

Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:47:03 -
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak Sünni Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin 20 Eylül’den itibaren yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

Irak Sünni Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vakfa bağlı cami ve mescitlerin 20 Eylül'de yeniden açılacağı belirtildi.

Şii Vakfına bağlı ibadet yerlerinin açılmasına ilişkin ise henüz karar alınmadı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle camiler ve mescitler 16 Mart'ta ibadete kapatılmıştı.




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