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Aktüel Irak Başbakanı, Fransa Savunma Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Aktüel

Irak Başbakanı, Fransa Savunma Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:01:19 -
Irak Başbakanı, Fransa Savunma Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Savunma Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Kazımi, Bağdat’ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ele alınırken Kazımi, "Fransa terörle mücadelemizde önemli ve stratejik bir ortak. Fransa ile Irak güçlerinin eğitimi, savaş kabiliyetini artırması ve güvenlik bilgisi alışverişi için ortaklığı sürdürmeye önem veriyoruz." dedi.

Irak ordusunun zayıflatılmak istendiğini savunan Kazımi, hükümetinin bunun üstesinden geldiğini ifade etti.

Fransa Savunma Bakanı da Kazımi hükümetinin başarılı işler gerçekleştirdiğini kaydederek, terörle mücadele noktasında Iraklı güçlerin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ara verilen eğitimine yeniden hazır olduklarını belirtti.

"DEAŞ, Irak ve bölge için hala tehdit oluşturuyor." diyen Parly, DEAŞ’la mücadeleyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kazımi ve Parly, görüşme sırasında ayrıca Suriye’deki gelişmeler, bunun Irak ve bölgenin istikrarına etkisini de masaya yatırdı.

- Kazımi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile de görüştü

Irak Başbakanı, Fransa Savunma Bakanı'nın ardından sürpriz ziyaretle Bağdat’a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile de görüştü.

Söz konusu görüşmeye dair henüz detay paylaşılmadı.

Kazımi’nin, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaret, Kral Selman bin Abdulaziz'in rahatsızlığından dolayı ertelenmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da gelecek hafta Irak’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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