Hamas: Harem-i İbrahim'e asansör inşa edilmesi Batı Şeria'daki mukaddesatı tehdit ediyor

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne "büyük bir asansör" inşa edilmesini öngören projenin, Batı Şeria'daki mukaddesatı tehdit ettiğini savundu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşa edilmesi projesi, El-Halil'in mevcut durumunu tehdit ediyor ve Batı Şeria'daki kutsal mekanların silüetini değiştirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu projenin, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye odaklandığı bir zamanda gündeme geldiğini belirten Kanu, İsrail hükümetinin de böyle bir dönemde, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir dayatmayı hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak için çabuk davrandığını kaydetti.

İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 3 Mayıs Pazar günü, Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında buradaki vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı.

Proje, Harem-i İbrahim'de engelli Yahudi ziyaretçiler için ayrı bir yol açılması ve asansör inşa edilmesi için El-Halil'deki Filistin topraklarına el konulmasını öngörüyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit de 21 Nisan'da El-Halil'deki Harem-i İbrahim'e ait vakıf arazilerine, "geliştirme ve genişletme projesi" gerekçesiyle "Yahudileştirme" ve "Yahudi yerleşim birimi inşa" planı çerçevesinde el koyma kararını onaylamıştı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını "bahane ederek" işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni tamamen kontrol altına almaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu.

- Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

- Cami katliamı

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.