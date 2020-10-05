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Aktüel Fransa’da Savoie bölgesinde bağımsızlık yanlıları "haçlı flamalarla" egemenlik ilan etti
Aktüel

Fransa’da Savoie bölgesinde bağımsızlık yanlıları "haçlı flamalarla" egemenlik ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:47:50 -
Fransa’da Savoie bölgesinde bağımsızlık yanlıları "haçlı flamalarla" egemenlik ilan etti

PARİS (AA) - Fransa’nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı, egemen bir devlet kurduklarını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları ayrılıkçılıkla suçlarken, ülkenin güneydoğusunda beyaz haçlı kırmızı flamalar taşıyan bağımsızlık yanlıları Fransa'dan ayrıldıklarını duyurdu.

Le Parisien’in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.

Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa’nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940’ta yürürlükten kalktığını belirtti.

Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır.” ifadesini kullandı.

Grubun bağımsızlığını ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.

- Macron Fransa'daki Müslümanları "ayrılıkçı" olarak nitelemişti

Macron, 2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısının hazırlandığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu", bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.


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