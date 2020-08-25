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Aktüel Filistinli yetkili: "İsrail ile uluslararası konferans aracılığıyla yapılacak müzakerelere dönmeye hazırız"
Aktüel

Filistinli yetkili: "İsrail ile uluslararası konferans aracılığıyla yapılacak müzakerelere dönmeye hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:33:54 -
Filistinli yetkili: "İsrail ile uluslararası konferans aracılığıyla yapılacak müzakerelere dönmeye hazırız"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Orta Doğu Dörtlüsü'nün çağrısıyla düzenlenecek, uluslarası bir konferans aracılığıyla İsrail ile yeniden müzakerelere başlayabileceklerini açıkladı.

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın ziyareti öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mecdelani, Filistin yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planı ve Yüzyılın Anlaşması'nın gölgesinde müzakereleri kabul etmeyeceğini" belirtti.

Rusya'nın tüm taraflarla temasta olduğunu ifade eden Mecdelani, ABD'nin ise "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı temelinde müzakereleri şart koştuğuna dikkati çekti.

Mecdelani, "Uluslararası kararların uygulanması temelinde, Orta Doğu Dörtlüsü'nün davetiyle düzenlenecek uluslararası konferans aracılığıyla müzakerelere dönmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugün başladığı ziyareti kapsamında İsrail ve Filistinli yetkililerle İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını askıya alması konusunda görüşmeler yapıyor.

İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmak için 2002 yılında oluşturulan Orta Doğu Dörtlüsü; Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşuyor.

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