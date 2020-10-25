  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı
Aktüel

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:39:15 -
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından konu ile ilgili uluslararası soruşturma talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli gencin, eziyet edilip tüfek dipçiğiyle darbedilmesinden sonra infaz edilmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada işlenen bu suçun, Filistinlilerin yaşamlarını, topraklarını ve mülklerini ele geçirmekte sakınca görmeyen vahşi zihniyetin boyutunu yansıttığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve ilgili insan hakları kurumlarına bu suçun ayrıntılarının öğrenilmesi ve faillerin yargılanması için uluslararası bir soruşturma komitesi kurma çağrısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi istenen açıklamada, 18 yaşındaki Filistinli Amir Sanuber'in başına gelenlerin Filistinliler için acilen uluslararası koruma sağlanması gerektiğini doğruladığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal güçlerini, işlemeye devam ettiği suçlardan caydıran ve yargılayan uluslararası tedbirler olmadıkça bunun işlenen son suç olmayacağı vurgulandı.

- Ne olmuştu?

Filistin resmi ajansı WAFA'da bugün yayımlanan haberde, İsrail güçlerinin, aracıyla seyahat eden 18 yaşındaki Amir Sanuber'i Ramallah'a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darbettiği ve gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Sanuber'i darbettiği yönündeki haberler yalanlanmıştı.

İsrail plakalı bir araca taş atıldığı raporunun ardından askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiği ve iki şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, daha sonra bunlardan birinin bilincini kaybederek yere düştüğü ve başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...
Gündem

Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait içine EYP monte edilmiş İHA'yı düşürdü. Etkisiz hale getirilen İHA ile ilgili değerlendirmede bulunan Güv..
CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!
Gündem

CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!

Millete hakaretlerde bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak skandal bir açıklama geldi.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay