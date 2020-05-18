Filistin Dışişleri Bakanlığı, Avusturya temsilcisini bakanlığa çağırdı

RAMALLAH (AA) - Avusturya'nın Filistin temsilcisi Astrid Wein, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu "UCM'nin Filistin devleti toprakları üzerindeki yargı yetkisini sorgulayan yasal gözlemler" nedeniyle Filistin Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah yönetiminin, Avusturya'nın bu tutumu karşısındaki üzüntüsünü ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere işaret eden Cadu, söz konusu mesajdaki ifadelerin Avusturya ile aralarındaki ikili ilişkilerde tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti.

Filistinli yetkili, Avusturya'nın 2011'de Filistin temsilciği seviyesini Filistin misyonuna yükselttiğini hatırlattı.

Cadu, Avusturya Dışişleri Bakanlığından, gözlemler hakkında resmi bir açıklama talep etti.

Avusturya geçtiğimiz günlerde UCM'ye, mahkemenin, Filistin devleti toprakları üzerindeki yargı yetkisini sorgulayan yasal gözlemler sunmuştu.

Bu gözlemler kapsamında, Avusturya'nın "Filistin'i egemen bir devlet olarak tanımadığı ve ikili düzeyde diplomatik ilişkiler kurmadığı" belirtilmişti.

Görev süresi bu yılın sonunda dolacak olan UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, ocak ayında, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yetkisi hakkında Filistin ve İsrail taraflarını, diğer ülke ve mağdurları, mahkemenin Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin görüş bildirmeye çağırmıştı.