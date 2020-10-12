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Aktüel Erbil ve Bağdat yönetimlerinden "Sincar anlaşmasına destek" vurgusu
Aktüel

Erbil ve Bağdat yönetimlerinden "Sincar anlaşmasına destek" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:00:22 -
Erbil ve Bağdat yönetimlerinden "Sincar anlaşmasına destek" vurgusu

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) temsilcileri ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Erbil'deki görüşmesinde, yaklaşan seçimler ve Bağdat-Erbil ilişkileri ele alınırken "Sincar anlaşmasına destek" vurgusu öne çıktı.

IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Mustafa Seyit Kadir ve Meclis Başkanı Revaz Faik, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Erbil'deki Başkanlık konutunda bir araya geldi.

Görüşmede Irak'ta yaklaşan seçimlere destek mesajı verilirken ülkenin içinden geçtiği ekonomik, güvenlik ve sağlık krizi de gündeme geldi.

Irak'taki dost ülkelerin temsilciliklerinin korunması gerektiği vurgusu yapılan görüşmede ayrıca ülkenin istikrarının korunmasına yönelik çabalara destek mesajı verildi.

Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili anlaşma da görüşmede ele alındı. Tarafların anlaşmaya destek verdiği belirtilen açıklamada, statüsü tartışmalı diğer bölgelerdeki durumun da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, Duhok kentinde öldürülmesi de kınandı. Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü, İlhan'ın 8 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

- Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim’de başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı anlaşma metnine göre, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilecek. Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulacak.

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