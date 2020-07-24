Cezayirliler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını sevinçle karşıladı

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını sevinçle karşıladı.

Duyduğu memnuniyeti AA muhabiriyle paylaşan Cezayir Müslüman Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Sari, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının, "modern Türkiye tarihinde büyük bir ilerleme" olduğunu ifade etti.

Atılan bu adımın karşısında yer alarak muhalefet edenlerin, siyasi tutumları sebebiyle böyle davrandığını, insan haklarını ya da Hristiyanların haklarını savunma amaçları bulunmadığını vurguladı.

- "Ayasofya'nın yeniden cami olması, İslam için gurur kaynağıdır"

El-Hivar gazetesi yazarlarından Nureddin Hital de "86 yıl aradan sonra Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazı için Türk halkını tebrik ediyorum." dedi.

Hital, Batılı ülkelerin istediği şekilde müze olan Ayasofya'nın yeniden cami olmasının Türkiye'nin orada egemenliğini ortaya koyması anlamı taşıdığını dile getirdi.

Cezayirli vatandaş Raniye Şevvaş da duyduğu sevinci paylaşarak, "Ayasofya'nın yeniden cami olması, İslam ve dünyadaki Müslümanlar için gurur kaynağıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Cezayirli Abdunnur Lahlu ise Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının, "Erdoğan'ın adam gibi duruşu" sayesinde gerçekleştiğini ve atılan bu adımın, yeni nesile İslam dininin geleceği hakkında mesaj verdiğini belirtti.

Bir başka Cezayirli Cemal Abir de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek Erdoğan'a teşekkür etti.