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Aktüel

Bağdat’ta koalisyon güçlerine ait konvoya bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:30:08 -
Bağdat’ta koalisyon güçlerine ait konvoya bombalı saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine ait konvoyun hedef alındığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyindeki Taci bölgesinde koalisyon güçlerine bağlı konvoyun geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, saldırı sonucu araçlardan birinde bulunan konteynerin alev aldığı belirtildi.

Bağdat’ın Taci bölgesinde ABD askeri üssü bulunuyor.

Ülkenin güneyinde daha önce iki kez koalisyon güçlerine bağlı yük araçlarına saldırı düzenlenerek bu araçlar ateşe verilmişti.

Irak’ta son dönemde koalisyon güçlerine yönelik dikkati çeken saldırıların arkasında kimlerin olduğu açıklanmasa da İran’a yakın silahlı milis yapıların bu tür eylemlere giriştiği iddia ediliyor.



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