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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

- Kovid-19 nedeniyle Cezayir'de 811, Yemen'de 248, Katar'da 86 kişi hayatını kaybetti - Ürdün, Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:23:09 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 811'e, Yemen'de 248'e, Katar'da 86'ya yükselirken, Ürdün, Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 117 kişinin enfekte olduğu, 135 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 811'e, vaka sayısının 11 bin 385'e, iyileşen sayısının ise 8 bin 78'e yükseldiği kaydedildi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 4 kişinin salgın nedeniyle öldüğü, 7 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 12 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 248'e, vakaların 909'a, iyileşenlerin sayısının da 273'e ulaştığı kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 86 olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, ülkede 1267 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu ve vaka sayısı 84 bin 441'e çıktı.

Tedavisi tamamlanan 1470 kişinin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, toplamda 63 bin 642 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 yeni vaka tespit edildiği, 4 kişinin de hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1001 olduğu, sağlığına kavuşanların sayısının 697'ye ulaştığı belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 77 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 48 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 9 bin 74, iyileşen kişi saysının da 8 bin 41 olduğu aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı da 20 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 789'a çıktığını duyurdu.


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