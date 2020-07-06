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Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:20:38 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 373'e, Umman'da 218'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin hayatını kaybettiği, 703 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 373'e vakaların 50 bin 644'e ulaştığı kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha öldüğü, 1557 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki can kayıplarının 218'e, vakaların 47 bin 735'e çıktığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 546 kişinin virüse yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada can kayıplarının 133'e, vakaların 100 bin 345'e yükseldiği belirtildi.

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